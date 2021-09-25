Від Кличка до Шевченка: хто зараз із Усиком у Лондоні

Віталій Кличко і Олександр Усик / Фото: Facebook

Поєдинок Усик – Джошуа у Лондоні викликав неймовірний ажіотаж. Квитки були продані за добу, а серед персональних фанів українського боксера буде чимало знаменитостей. Онлайн Усик – Джошуа доступний на нашому сайті.

Усик – Джошуа: де дивитися бій

"Уже в роздягальні Олександра Усика перебуває Василь Ломаченко. Ось-ось приїде Віталій Кличко, з ним буде Андрій Шевченко. Також будуть Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко", – заявив в ефірі Мегого промоутер Усика Олександр Красюк

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Усик і Шевченко / Фото: YouTube

Також прилетіла до Лондона повболівати за Олександра Усика і дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва.

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Нагадаємо, Олександр Усик провів на професійному рингу 18 поєдинків і всі виграв. 13 разів він перемагав нокаутом.

Усик лякає табір Джошуа своїм розумом / Фото: Reuters

На рахунку Джошуа 24 перемоги в профі, 22 з них – нокаутом. А ще у Ентоні є одна поразка – теж нокаутом. Тож британець не є неприступною фортецею. Дивіться, як раніше Джошуа ставили на коліна.

Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Стосовно котирувань букмекерів, то аналітики 1xbet бачать фаворитом британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.584, на перемогу Усика – 2.976, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).