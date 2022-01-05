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От флага России к "Слава Украине!": девушка новичка Эвертона Миколенко

Андрей Трофимов
5 января, 14:39
Смотрите, кто на туманном Альбионе будет в тылу у украинского футболиста, за которого Эвертон заплатил Динамо 23 миллиона евро

Миколенко и его девушка Виктория / Фото: Коллаж: Сегодня

Новичок Эвертона Виталий Миколенко, который в Англии будет жить по соседству с Александром Зинченко, переехал на туманный Альбион не один.

В Великобританию вместе с экс-динамовцем перебирается его девушка – Виктория Ассорова.

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Вместе их уже запечатлели фотографы на трибунах стадиона "Гудисон Парк" во время матча Эвертон – Брайтон 2:3.

Отметим, что своим родным городом Виктория Ассорова называет Минеральные Воды. В мае 2017 года она окончила школу в Крыму – на последнем звонке выпускники были в лентах цветов российского флага.

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А уже летом 2021-го на Евро-2020 Виктория с остальными возлюбленными футболистов украинской сборной поддерживала Виталия Миколенко в форме сборной Украины, на которую был нанесен слоган "Слава Украине!"

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Судя по подписи в профиле на странице девушки в Instagram, вторая половинка Виталия Миколенко занимается визажом.

Ранее Виталий Миколенко вскользь уже рассказывал о реакции Виктории на переход в Эвертон.

"Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино. И когда все согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки, поплакал еще с ними, потом еще сам плакал. Я был очень рад и в то же время было очень страшно", – признался Миколенко.

Смотрите самые яркие фото девушки Миколенко

Напомним, Динамо получит за Миколенко 23 млн евро. Больше иностранные клубы платили киевлянам лишь за Андрея Ярмоленко (25 млн евро, Боруссия Дортмунд) и Андрея Шевченко (24 млн евро, Милан).

Однако у Миколенко в Эвертоне есть огромная проблема. Виталию будет крайне сложно влиться в новый коллектив, учитывая, что он не владеет английским языком.