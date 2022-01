Опозорились на глазах у Миколенко. Эвертон проиграл после презентации украинца

Перед началом матча с Брайтоном Эвертон провел презентацию новичка команды украинца Виталия Миколенко перед своими болельщиками.

22-летний защитник не смог принять участие в поединке из-за правил АПЛ, поэтому наблюдал за действиями своей новой команды с трибун стадиона "Гудисон Парк".

Everton's new boy is in the house. #EvertonFCpic.twitter.com/Mpm42e3Z5v