Осетина с оторванным пальцем вырубили в США: видео нокаута

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Twitter

Бывший россиянин, а ныне канадец Хетаг Плиев на турнире по смешанным единоборствам CFFC 99 в американской Тунике пропустил жесткий боковой в голову от хозяина клетки На-Шона Баррелла.

Все закончилось нокаутом в третьем раунде поединка.

Не везет Плиеву...

Напомним, 1 апреля Хетаг, в прошлом борец вольного стиля, получил страшную травму в бою с другим американцем Девином Гудейлом.

В перерыве между вторым и третьим раундами Плиев заметил, что у него не хватает одного пальца на руке. Организаторы попросили зрителей на первых рядах поискать его под стульями. В итоге, палец оказался в перчатке канадца. Бойца сразу отвезли в больницу, где ему этот палец пришили.