15 августа 17:00 О матче
Колос 1
Рух 1
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
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Осетина с оторванным пальцем вырубили в США: видео нокаута

Олег Люлька
15 августа, 18:30
Канадец осетинского происхождения Хетаг Плиев проиграл американскому бойцу На-Шону Барреллу на турнире CFFC 99 в штате Миссисипи – смотрите, как это было

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Twitter

Бывший россиянин, а ныне канадец Хетаг Плиев на турнире по смешанным единоборствам CFFC 99 в американской Тунике пропустил жесткий боковой в голову от хозяина клетки На-Шона Баррелла.

Все закончилось нокаутом в третьем раунде поединка.

Не везет Плиеву...

Напомним, 1 апреля Хетаг, в прошлом борец вольного стиля, получил страшную травму в бою с другим американцем Девином Гудейлом.

В перерыве между вторым и третьим раундами Плиев заметил, что у него не хватает одного пальца на руке. Организаторы попросили зрителей на первых рядах поискать его под стульями. В итоге, палец оказался в перчатке канадца. Бойца сразу отвезли в больницу, где ему этот палец пришили.

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