15 серпня 17:00 Про матч
Колос 1
Рух 1
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Осетина з відірваним пальцем вирубили в США: відео нокауту

Олег Люлька
15 серпня, 18:30
Канадець осетинського походження Хетаг Плієв програв американському бійцю На-Шону Барреллу на турнірі CFFC 99 в штаті Міссісіпі – дивіться, як це було

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Twitter

Колишній росіянин, а нині канадець Хетаг Плієв на турнірі зі змішаних єдиноборств CFFC 99 в американській Туніці пропустив жорсткий боковий у голову від господаря клітки На-Шона Баррелла.

Усе закінчилося нокаутом у третьому раунді поєдинку.

Не щастить Плієву...

Нагадаємо, 1 квітня Хетаг, в минулому борець вільного стилю, зазнав страшної травми в бою з іншим американцем Девіном Гудейлом.

У перерві між другим і третім раундами Плієв помітив, що у нього не вистачає одного пальця на руці. Організатори попросили глядачів на перших рядах пошукати його під стільцями. У підсумку, палець виявився в рукавичці канадця. Бійця відразу відвезли до лікарні, де йому цей палець пришили.

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