Огнеопасно: украинская красотка из MMA заехала на заправку в секси образе

Марина Мороз продолжает завоевывать сеть горячим контентом. На этот раз красотка показала, как заправляет свой огромный "Хаммер" в пикантном образе

Марина Мороз показала горячую заправку / Фото: Instagram

Украинская звезда Марина Мороз порадовала фанатов пикантным видео в Instagram. Боевая красотка похвасталась невероятно горячей заправкой автомобиля. Девушка приехала на заправочную станцию на "Хаммере" в сексуальном мини-платье и розовых ботфортах.

Немного ранее украинка поздравила США с Днем независимости, сфотографировавшись в купальнике в цветах американского флага и красных сапожках.