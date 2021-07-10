Огнеопасно: украинская красотка из MMA заехала на заправку в секси образе

Марина Мороз показала горячую заправку / Фото: Instagram
Украинская звезда Марина Мороз порадовала фанатов пикантным видео в Instagram. Боевая красотка похвасталась невероятно горячей заправкой автомобиля. Девушка приехала на заправочную станцию на "Хаммере" в сексуальном мини-платье и розовых ботфортах.
Немного ранее украинка поздравила США с Днем независимости, сфотографировавшись в купальнике в цветах американского флага и красных сапожках.
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