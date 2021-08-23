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Один из помощников Шевченко останется в тренерском штабе сборной Украины

Александр Трикиша
23 августа, 13:26
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины Александр Шовковский войдет в тренерский штаб Александра Петракова в национальной команде

Александр Шовковский вернулся в сборную Украины / Фото: УАФ

Шовковский входил в тренерский штаб Андрея Шевченко и покинул свой пост после ухода главного наставника. Петраков решил вернуть знаменитого вратаря.

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"Уже сформировал тренерский штаб полностью. Те, с кем я работал, плюс Александр Шовковский. Еще одно место у меня осталось. Буду думать, время есть", – рассказал Петраков.

Вероятно, в тренерский штаб вошли Андрей Анненков, Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый, пишет tribuna.com.

Напомним, что Александр Шовковский присоединился к тренерскому штабу Андрея Шевченко летом 2018 года. А в матче со сборной Франции, когда из-за коронавируса выбыли три голкипера, 45-летний вратарь даже попал в заявку на поединок.

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