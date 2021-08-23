22 серпня 18:30
Арсенал 0
Челсі 2
22 серпня 17:00 Відео
Маріуполь 3
Зоря 4
22 серпня 19:30 Відео
Колос 0
Олександрія 1
22 серпня 21:30 Відео
Динамо 4
Десна 0
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Один з помічників Шевченка залишиться в тренерському штабі збірної України

Олександр Трикіша
23 серпня, 13:26
Колишній воротар Динамо і збірної України Олександр Шовковський увійде до тренерського штабу Олександра Петракова в національній команді

Олександр Шовковський повернувся у збірну України / Фото: УАФ

Шовковський входив в тренерський штаб Андрія Шевченка і покинув свій пост після відходу головного наставника. Петраков вирішив повернути знаменитого воротаря.

Читайте також: Новий тренер збірної України їздить на метро

"Уже сформував тренерський штаб повністю. Ті, з ким я працював, плюс Олександр Шовковський. Ще одне місце в мене залишилося. Буду думати, час є", – розповів Петраков.

Ймовірно, в тренерський штаб увійшли Андрій Анненков, В'ячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев і Іван Баштовий, пише tribuna.com.

Нагадаємо, що Олександр Шовковський приєднався до тренерського штабу Андрія Шевченка влітку 2018 року. А в матчі зі збірною Франції, коли через коронавірус вибули три голкіпера, 45-річний воротар навіть потрапив в заявку на поєдинок.

Читайте також: Петраков: "Шевченко каже, що залишив мені команду в вісімці кращих. І він має рацію"

Реклама