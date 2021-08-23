Новий тренер збірної України їздить на метро

У столичній підземці нового наставника національної команди Петракова зустріла журналістка Ірина Козюпа. Вона навіть не відразу повірила, що тренер головної команди країни може пересуватися на громадському транспорті.

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"Дуже скромний і привітний. Не міг зрозуміти, чому мене здивувало те, що він їздить в метро. Мовляв, нічого особливого в цьому немає.

Сказав, що на прес-конференціях буде старатися говорити українською мовою, мав дуже хорошу розмову з Шевченком і всіма думками зараз вже в матчі з Казахстаном", – описала Ірина зустріч з Петраковим у себе на сторінці в Facebook.