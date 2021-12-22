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Оценили старания Шевченко. Фаны Дженоа устроили овацию своей команде

Сергей Шаховец
22 декабря, 16:40
Аутсайдер Серии А сумел отобрать очки у Аталанты, которая идет в лидирующей группе в чемпионате Италии

Фаны Дженоа устроили овацию Шевченко / Фото: Reuters

Подопечные Андрея Шевченко сыграли в нулевую ничью (0:0) с командой Руслана Малиновского. В этом поединке мало кто верил в успех Дженоа, но "грифоны" сумели пополнить свою копилку набранным очком.

Это событие подарило фанам Дженоа лучик надежды на сохранение места в Серии А по итогам сезона. В благодарность игрокам своей команды, тиффози устроили овацию по окончании поединка.

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Ранее Шевченко раскрыл неожиданное оружие, накануне подарившее ему ничью с Аталантой. Как признал наставник Дженоа, в пользу его команды сыграло качество газона.

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Также мы сообщали, как Сергей Ребров посочувствовал своему бывшему партнеру по сборной Украины и киевскому Динамо Андрею Шевченко. По словам Реброва, главная причина неудач Дженоа кроется в качестве футболистов, а также сложном календаре матчей.

Андрей Шевченко и Сергей Ребров / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что несмотря на ничью с Аталантой, Дженоа остается в зоне вылета Серии А. Исправлять ситуацию предстоит уже в 2022 году.

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