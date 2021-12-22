Оцінили старання Шевченка. Фани Дженоа влаштували овацію своїй команді

Фани Дженоа влаштували овацію Шевченку / Фото: Reuters

Підопічні Андрія Шевченка зіграли у нульову нічию (0:0) із командою Руслана Маліновського. У цьому поєдинку мало хто вірив в успіх Дженоа, але "грифони" зуміли поповнити свою скарбничку набраним очком.

Ця подія подарувала фанам Дженоа промінчик надії на збереження місця в Серії А за підсумками сезону. На подяку гравцям своєї команди, тіфозі влаштували овацію після закінчення поєдинку.

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Раніше Шевченко розкрив несподівану зброю, що напередодні подарувало йому нічию з Аталантою. Як визнав наставник Дженоа, на користь його команди зіграла якість газону.

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Також ми повідомляли, як Сергій Ребров поспівчував своєму колишньому партнеру по збірній України та київському Динамо Андрію Шевченку. За словами Реброва, головна причина невдач Дженоа криється у якості футболістів, а також складному календарі матчів.

Андрій Шевченко і Сергій Ребров / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що незважаючи на нічию з Аталантою, Дженоа залишається у зоні вильоту Серії А. Виправляти ситуацію доведеться вже у 2022 році.