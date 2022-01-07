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"Нужно держаться подальше от русских". Звездный норвежец не хочет рисковать перед Играми

Сергей Шаховец
7 января, 15:48
Олимпийский чемпион-2018 Йоханнес Бе надеется попасть на Олимпиаду в Пекин без лишних приключений. Норвежец не хочет заразится коронавирусом накануне важных стартов

Йоханнес Бе не любит подвергаться лишнему риску / Фото: Getty Images

До старта Олимпийских игр в Пекине осталось чуть более трех недель, и спортсмены делают все возможное, чтобы обезопасить себя от опасного вируса.

Все дело в том, что норвежские биатлонисты занимались в одном зале с россиянами в Оберхофе. А в четверг стало известно, что лидер сборной России Эдуард Латыпов сдал положительный тест на COVID-19.

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После заражения россиянина изолировали, но Йоханнес Бе все равно беспокоится, чтобы инфекция не распространилась.

"Я попросил тренеров отойти на несколько метров в сторону, чтобы избежать контакта.

Мы живем недалеко друг от друга, поэтому нам приходится держаться подальше от русских.

С этим всем скоро станешь параноиком", – приводит слова норвежца NRK.

Биатлон в Эстерсунде / Фото: Reuters

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Ранее мы сообщали, что украинская биатлонистка Анастасия Меркушина не смогла достойно выступить на первом этапе Кубка мира из-за опасного вирусного заболевания.

После первой гонки на Кубке мира Анастасию трусило и она не могла дышать.

Ирина Петренко и Анастасия Меркушина переболели накануне важных стартов сезона / Фото: Коллаж: Сегодня

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В тяжелой форме перенес коронавирус еще один украинский биатлонист Тарас Лесюк. В течение трех-четырех дней у спортсмена была повышенная температура.

Тарас Лесюк выступил лучше других украинцев в спринте