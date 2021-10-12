Новая жертва баранов: к Руни подселят шумных соседей, от которых сбежал Роналду

К Руни подселят шумных соседям, от которых пострадал Роналду / Фото: Коллаж: Сегодня

Дело в том, что местная ферма запросила у властей разрешение на строительство сарая для содержания овец в зимние месяцы.

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Все бы хорошо, но рядом с выбранным местом для загона находится особняк прославленного бомбардира стоимостью в 20 млн фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

Руни и его супруга Колин купили участок площадью в 40 акров четыре года назад. Трехэтажный роскошный особняк, в стиле Версаля, включает в себя оранжерею, бильярдную, кинотеатр и винный погреб. А кроме того, на участке есть собственная конюшня, гараж на шесть автомобилей, оранжерея и даже два искусственных рыбных озера.

И теперь все это добро нужно покинуть?

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Напомним, что в сентябре этого года, нападающий Манчестер Юнайтеда Криштиану Роналду вместе со своей семьей вынужден был покинуть свое жилье и переехать в соседнее графство, так как им не давал спать шум от овец.

По этому поводу экс-одноклубник Роналду патрис Эвра снял уморительное видео, в котором отвез овец подальше от Криштиану.

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Патрис Эвра решил проблему Роналду / Фото: Коллаж: Сегодня

Добавим, что свои лучшие годы Уэйн Руни провел в цветах "красных дьяволов", в составе которых он стал пятикратным победителем английской Премьер-лиги. В январе этого года Шрек, как называют Руни, объявил о завершении карьеры. Сейчас прославленный футболист возглавляет Дерби Каунти – команду второго дивизиона Англии.