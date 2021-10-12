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Нова жертва баранів: до Руні підселять галасливих сусідів, від яких утік Роналду

Сергій Шаховець
12 жовтня, 13:25
Зірка збірної Англії Вейн Руні скоро не зможе спокійно заснути – поруч з його дорогим особняком збираються побудувати загін для овець

До Руні підселять галасливих сусідів, від яких постраждав Роналду / Фото: Колаж: Сьогодні

Справа в тому, що місцева ферма запросила у влади дозвіл на будівництво сараю для утримання овець в зимові місяці.

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Все б добре, але поруч з обраним місцем для загону знаходиться особняк прославленого бомбардира вартістю в 20 млн фунтів стерлінгів, повідомляє The Sun.

Руні і його дружина Колін купили ділянку площею в 40 акрів чотири роки тому. Триповерховий розкішний особняк, в стилі Версалю, включає в себе оранжерею, більярдну, кінотеатр і винний льох. А крім того, на ділянці є власна конюшня, гараж на шість автомобілів, оранжерея і навіть два штучних рибних озера.

І тепер все це добро потрібно покинути?

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Нагадаємо, що у вересні цього року, нападаючий Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду разом зі своєю сім'єю змушений був покинути своє житло і переїхати в сусіднє графство, так як їм не давав спати шум від овець.

З цього приводу екс-одноклубник Роналду Патріс Евра зняв смішне відео, в якому відвіз овець подалі від Кріштіану.

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Патрис Эвра решил проблему Роналду / Фото: Колаж: Сьогодні

Додамо, що свої кращі роки Вейн Руні провів у кольорах "червоних дияволів", у складі яких він став п'ятикратним переможцем англійської Прем'єр-ліги. У січні цього року Шрек, як називають Руні, оголосив про завершення кар'єри. Зараз прославлений футболіст очолює Дербі Каунті – команду другого дивізіону Англії.

/ Фото: AFP

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