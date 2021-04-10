Новая секс-бомба в ринге: фото первой боксерской тренировки звезды Instagram

Похоже, скоро в женском боксе может появиться новый секс-символ, который заставит прилипнуть к экранам миллионы фанатов. Хотя с Эбани Бриджес, раздевшейся накануне на взвешивании, безусловно, сложно будет поспорить.
Итак, сегодня свою первую тренировку в этом, казалось бы, неженственном виде спорта провела знойная звезда Instagram, бывшая словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова. Смотрите, что из этого получилось!
"Дай волю своему внутреннему зверю", – так подписала боксерские фото в Instagram Люсия Яворчекова
О желании дебютировать в боксе словачка пока что не сказала ни слова, но интригу благодаря откровенным снимкам, конечно же, подарила.
Смотрите больше фото Люсии Яворчековой
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