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Новая секс-бомба в ринге: фото первой боксерской тренировки звезды Instagram

10 апреля, 18:09

Андрей Трофимов

Бывшая велосипедистка Люсия Яворчекова попробовала себя в новом виде спорта

Похоже, скоро в женском боксе может появиться новый секс-символ, который заставит прилипнуть к экранам миллионы фанатов. Хотя с Эбани Бриджес, раздевшейся накануне на взвешивании, безусловно, сложно будет поспорить.

Итак, сегодня свою первую тренировку в этом, казалось бы, неженственном виде спорта провела знойная звезда Instagram, бывшая словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова. Смотрите, что из этого получилось!

"Дай волю своему внутреннему зверю", – так подписала боксерские фото в Instagram Люсия Яворчекова

О желании дебютировать в боксе словачка пока что не сказала ни слова, но интригу благодаря откровенным снимкам, конечно же, подарила.

Смотрите больше фото Люсии Яворчековой

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Источник: Сегодня|Спорт

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