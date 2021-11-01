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Черноморец --
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Минай --
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Ворскла --
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Никто не верит в Динамо! Специалисты предрекают поражение украинского клуба в Лиге чемпионов

1 ноября, 19:28
Динамо будет аутсайдером в матче третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов

Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Во вторник, 2 ноября, на столичном НСК "Олимпийский" состоится матч Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и каталонской Барселоной.

Несмотря на домашний статус матча, аналитики букмекерских контор совсем не верят в триумф украинской команды.

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На победу "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 1,57, ничья оценивается коэффициентом 4,44, а на выигрыш "Динамо" – 6,60.

У "Динамо" после трех туров группового этапа в активе одно очко. В первом матче чемпионы Украины сыграли в ничью с "Бенфикой" (0:0), во втором поединке разгромно уступили Баварии (0:5), а в третьем проиграли "Барселоне" (1:0) на "Камп Ноу". Следует отметить, что украинцы еще ни разу не забивали в ЛЧ в этом году.

У каталонского клуба всего три очка и третье место в группе. Гранд европейского футбола смог обыграть только украинскую команду. В матчах с Баварией и Бенфикой испанцы дважды уступили с одинаковым счетом 3:0.

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Барселона vs Динамо Киев / Фото: Reuters

Смена тренера может помочь украинскому клубу

Накануне встречи руководство "Барселоны" решило уволить главного тренера команды Рональда Кумана после сенсационного поражения в Ла-Лиге в матче против Райо Вальекано (0:1). И главным претендентом на должность наставника существуют еще одна звезда "сине-гранативных" – Хави. Но пока исполняющим обязанности существуют Серхи Бархуан, который до этого 4 месяца работал с "Барселоной Б".

Матч "Динамо" – "Барселона" на НСК "Олимпийский" начнется в 22:00 по киевскому времени. Но не все смогут попасть на стадион, ведь с 1 ноября в Киеве ввели красную зону и Динамо. ввело соответствующие условия, по которым можно будет посетить матч.