1 листопада 17:00
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Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
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Олександрія --
Металіст 1925 --
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Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
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Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
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Львів --
Десна --
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Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
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Барселона --
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Баварія --
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Вільярреал --
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Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
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Севілья --
Лілль --
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Ювентус --
Зеніт --
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Мілан --
Порту --
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Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Ніхто не вірить у Динамо! Фахівці пророкують поразку українського клубу в Лізі чемпіонів

1 листопада, 19:28
Динамо буде аутсайдером у матчі третього раунду групового етапу Ліги чемпіонів

Динамо Київ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У вівторок, 2 листопада, на столичному НСК "Олімпійський" відбудеться матч Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та каталонською Барселоною.

Попри домашній статус матчу, аналітики букмекерських контор зовсім не вірять у тріумф української команди.

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На перемогу "Барселони" можна поставити з коефіцієнтом 1,57, нічия оцінюється коефіцієнтом 4,44, а на виграш "Динамо" – 6,60.

У "Динамо" після трьох турів групового етапу в активі одне очко. У першому матчі чемпіони України зіграли у нічию з "Бенфікою" (0:0), у другому поєдинку розгромно поступилися Баварії (0:5), а у третьому програли "Барселоні" (1:0) на "Камп Ноу". Варто зазначити, що українці ще жодного разу не забивали у ЛЧ цього року.

У каталонського клубу всього три очки та третє місце у групі. Гранд європейського футболу зміг обіграти лише українську команду. У матчах з Баварією та Бенфікою іспанці двічі поступилися з однаковим рахунком 3:0.

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Зміна тренера може допомогти українському клубу

Напередодні зустрічі керівництво "Барселони" вирішило звільнити головного тренера команди Рональда Кумана після сенсаційної поразки в Ла-Лізі в матчі проти Райо Вальєкано (0:1). І головним претендентом на посаду наставника є ще одна зірка "синьо-гранативних" – Хаві. Але поки що виконуючим обов'язки є Серхі Бархуан, який до цього 4 місяці працював із "Барселоною Б".

Матч "Динамо" – "Барселона" на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Але не всі зможуть потрапити на стадіон, адже з 1 листопада у Києві ввели "червону зону" та Динамо. запровадило відповідні умови, за якими можна буде відвідати матч.