Ніхто не вірить у Динамо! Фахівці пророкують поразку українського клубу в Лізі чемпіонів

Динамо Київ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У вівторок, 2 листопада, на столичному НСК "Олімпійський" відбудеться матч Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та каталонською Барселоною.

Попри домашній статус матчу, аналітики букмекерських контор зовсім не вірять у тріумф української команди.

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На перемогу "Барселони" можна поставити з коефіцієнтом 1,57, нічия оцінюється коефіцієнтом 4,44, а на виграш "Динамо" – 6,60.

У "Динамо" після трьох турів групового етапу в активі одне очко. У першому матчі чемпіони України зіграли у нічию з "Бенфікою" (0:0), у другому поєдинку розгромно поступилися Баварії (0:5), а у третьому програли "Барселоні" (1:0) на "Камп Ноу". Варто зазначити, що українці ще жодного разу не забивали у ЛЧ цього року.

У каталонського клубу всього три очки та третє місце у групі. Гранд європейського футболу зміг обіграти лише українську команду. У матчах з Баварією та Бенфікою іспанці двічі поступилися з однаковим рахунком 3:0.

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Зміна тренера може допомогти українському клубу

Напередодні зустрічі керівництво "Барселони" вирішило звільнити головного тренера команди Рональда Кумана після сенсаційної поразки в Ла-Лізі в матчі проти Райо Вальєкано (0:1). І головним претендентом на посаду наставника є ще одна зірка "синьо-гранативних" – Хаві. Але поки що виконуючим обов'язки є Серхі Бархуан, який до цього 4 місяці працював із "Барселоною Б".

Матч "Динамо" – "Барселона" на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Але не всі зможуть потрапити на стадіон, адже з 1 листопада у Києві ввели "червону зону" та Динамо. запровадило відповідні умови, за якими можна буде відвідати матч.