14 ноября 16:00
Хорватия --
Россия --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Никакой Украины! Команда Джошуа хочет украсть у Усика реванш

Александр Трикиша
14 ноября, 13:15
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн попытается не позволить провести Александру Усику защиту своих титулов в Украине. Бой планируется провести в конце марта или начале апреля

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Ранее Александр Красюк назвал страны, где может пройти реванш Усик – Джошуа. Среди них была и Украина. Было бы справедливо, чтобы Усик в качестве чемпиона сам выбрал место для защиты титулов.

Читайте также: Американец, чуть не убивший Кличко, дал совет Джошуа, как победить Усика

Реклама

Но Хирн намерен провести и второй бой в Великобритании. Напомним, первая встреча прошла в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Я думаю, что реванш реально состоится в конце марта – начале апреля. Мы начнем переговоры с командой Усика в течение следующих нескольких недель и определим место проведения.

Я бы хотел, чтобы он вернулся в Великобританию. Есть другие варианты. У нас есть подходы к проведению этого боя по всему миру.

Эдди Хирн и Александр Усик / Фото: Getty Images

Реклама

Но предыдущий поединок был грандиозным зрелищем, на этот раз бой будет гораздо масштабнее", – сказал Хирн в интервью Talk Sport.

Также промоутер предположил, что Джошуа будет готовиться к реваншу усерднее, так как намерен вернуть титулы. Ближе к концу года он вернется в США, где ранее искал себе нового тренера.

Читайте также: Лицо Усика было разбито, а ведь Джошуа особо и не бил: Усика пугают бомбами британца