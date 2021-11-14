Жодної України! Команда Джошуа хоче вкрасти у Усика реванш

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Раніше Олександр Красюк назвав країни, де може пройти реванш Усик – Джошуа. Серед них була Україна. Було б справедливо, щоб Усик як чемпіон сам обрав місце для захисту титулів.

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Але Гірн має намір провести і другий бій у Великій Британії. Нагадаємо, перша зустріч відбулася у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Готспур".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Я думаю, що реванш реально відбудеться наприкінці березня – на початку квітня. Ми почнемо переговори з командою Усика протягом наступних кількох тижнів і визначимо місце проведення. Я хотів би, щоб він повернувся до Великої Британії. Є інші варіанти. Ми маємо підходи до проведення цього бою по всьому світу.

Едді Гірн і Олександр Усик / Фото: Getty Images

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Але попередній поєдинок був грандіозним видовищем, цього разу бій буде набагато масштабнішим", – сказав Гірн в інтерв'ю Talk Sport.

Також промоутер припустив, що Джошуа готуватиметься до реваншу старанніше, оскільки має намір повернути титули. Ближче до кінця року він повернеться до США, де раніше шукав нового тренера.

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