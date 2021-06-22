"Ничего более позорного не видел": Лев Лещенко про сборную России

Российский певец Лев Лещенко разнес в пух и прах сборную РФ после ее вылета с Евро-2020.

Накануне россияне разгромно проиграли Дании 1:4 и заняли последнее место в своей группе.

"Более позорной игры я не помню за весь период своего боления! Более позорной, беспомощной, неорганизованной, безалаберной, – цитирует Лещенко СЭ. – Нельзя было ставить вратаря Сафонова на этот матч. Датчане – высокие ребята, он же еле-еле доставал до мяча в борьбе. В первом голе надо было просто отойти ближе к воротам, а он же вышел вперед и получил удар. Я не знаю, в какой футбол они играют. Это футбол Дзюбы. Это же беда, такая профанация, одни навесы и навесы. Где игра? Футбола нет никакого! Посмотрите, люди комбинируют, устраивают какие-то кружева, создают темп. А мы совсем не играем. Да, на чемпионате мира нам повезло, играли с третьесортными командами. Но ничего не происходит в футболе у нас абсолютно"