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Неймар и Месси могут только сниться: европейская топ-лига прекратила показ на территории России

Анатолий Дерека
4 марта, 23:51
Французская лига решила приостановить контракт с российским транслятором и перестала подавать сигнал на "Матч ТВ"

Российские телезрители останутся без чемпионата Франции

Война России против Украины длится уже девятый день. Агрессию РФ осудили по всему миру, а все цивилизованные страны и организации начали вводить санкции против страны-оккупанта.

Сильно ударила война и по российскому футболу. ФИФА и УЕФА отстранили клубы и сборные от своих турниров, а финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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Пострадают от агрессии и простые российские любители топ-футбола. Стало известно, что Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) отказалась показывать матчи своего турнира на территории России.

Официальный сайт организации сообщил, что организация прекращает трансляцию Лиги 1 и разрывает контракт с местным транслятором "Матч ТВ". Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

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При этом заместитель генерального продюсера "Матч ТВ" Василий Конов заявил, что французская сторона разорвала договор в одностороннем порядке и прекратила им давать сигнал. По его мнению, этим LFP нарушила условия контракта.