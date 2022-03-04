Неймар та Мессі можуть тільки снитися: європейська топ-ліга припинила показ на території Росії

Російські телеглядачі залишаться без чемпіонату Франції

Війна Росії проти України триває вже дев'ятий день. Агресію РФ засудили у всьому світі, а всі цивілізовані країни та організації почали вводити санкції проти країни-окупанта.

Сильно вдарила війна і з російського футболу. ФІФА та УЄФА відсторонили клуби та збірні від своїх турнірів, а фінал Ліги чемпіонів перенесений із Санкт-Петербурга до Парижа.

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Постраждають від агресії та прості російські любителі топ-футболу. Професійна футбольна ліга Франції (LFP) відмовилася показувати матчі свого турніру на території Росії.

Офіційний сайт організації повідомив, що організація припиняє трансляцію Ліги 1 та розриває контракт із місцевим транслятором "Матч ТВ". Рішення набирає чинності з сьогодення.

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При цьому заступник генерального продюсера "Матч ТВ" Василь Конов заявив, що французька сторона розірвала договір в односторонньому порядку та припинила їм давати сигнал. На його думку, цим LFP порушила умови контракту.