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Неймар горюет: в ужасной авиакатастрофе погибла любимая певица звезды мирового футбола

Сергей Шаховец
6 ноября, 12:07
В пятницу, 5 ноябре, в результате авиакатастрофы погибла обладательница "Латинской Грэмми" Марилия Мендонса. Поклонник ее творчества бразилец Неймар отреагировал на гибель певицы

Неймар не может поверить в гибель любимой певицы / Фото: Instagram

Самолет с 26-летней артисткой и еще четырьмя пассажирами разбился между Гоянией, где родилась Мендонса, и небольшим городом Каратинга, расположенном к северу от Рио-де-Жанейро, сообщает The Associated Press.

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Самолет упал прямо под водопадом, уцелевших на месте авиакатастрофы не оказалось.

Новость о гибели артистки всколыхнула всю Бразилию, не оставив в стороне ее поклонников, среди которых звезда бразильского футбола Неймар.

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"Вы внесли свое имя в историю Бразилии и всего мира.

Я буду вечным поклонником. Покойся с миром", – опубликовал пост в Instagram Неймар.

В публикации Неймар разместил видео со своего дня рождения, на котором певица посвятила форварду сборной Бразилии песню.

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