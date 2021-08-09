Неймар "десятку" не отдал: известен номер Месси в ПСЖ

Лионель Месси - на финансовой вершине / Фото: AFP
Несмотря на то, что Лео Месси еще официально не стал игроком ПСЖ, многие задаются вопросом: под каким номером будет выступать аргентинец в команде.
Его любимая "десятка", как известно, закреплена в парижском клубе за Неймаром. Ради своего друга бразилец готов был пожертвовать своим номером, но аргентинец отказался от таких жертв.
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/ Фото: Marca
Среди других альтернатив наиболее вероятным является номер 30, в котором футболист официально дебютировал в Барселоне. Однако с этим номером есть одно "но": его обычно используют вратари во французской лиге, но поскольку игроки уровня Месси не каждый день переходят в Лигу 1, то скорее всего с этим проблем не будет.
/ Фото: Marca
И наконец, еще один узнаваемый номер, который ассоциируется с Лео, это цифра 19 на футболке, которую аргентинец носил в начале своей карьеры в Барселоне.
Напомним, что в начале августа каталонская Барселона на своем официальном сайте объявила о расставании с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
Лионель Месси не смог вернуться в Барселону / Фото: Reuters
Главным претендентом на аргентинского бомбардира является французский клуб ПСЖ, который был готов удовлетворить финансовые аппетиты знаменитого футболиста.
Ранее сообщалось, что катарский клуб предложил Месси контракт на миллиард евро.
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