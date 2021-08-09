Неймар "десятку" не віддав: відомий номер Мессі в ПСЖ

Ліонель Мессі - на фінансовій вершині / Фото: AFP

Незважаючи на те, що Лео Мессі ще офіційно не став гравцем ПСЖ, багато хто задається питанням: під яким номером буде виступати аргентинець в команді.

Його улюблена "десятка", як відомо, закріплена в паризькому клубі за Неймаром. Заради свого друга бразилець готовий був пожертвувати своїм номером, але аргентинець відмовився від таких жертв.

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/ Фото: Marca

Серед інших альтернатив найбільш імовірним є номер 30, в якому футболіст офіційно дебютував в Барселоні. Однак з цим номером є одне "але": його зазвичай використовують воротарі у французькій лізі, але оскільки гравці рівня Мессі не кожен день переходять в Лігу 1, то швидше за все з цим проблем не буде.

/ Фото: Marca Реклама

І нарешті, ще один відомий номер, який асоціюється з Лео, це цифра "19" на футболці, яку аргентинець носив на початку своєї кар'єри в Барселоні.

Нагадаємо, що на 5 серпня каталонська Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про розставання з аргентинським нападаючим Ліонелем Мессі.

Ліонель Мессі не зміг повернутися до Барселони / Фото: Reuters

Головним претендентом на аргентинського бомбардира є французький клуб ПСЖ, який був готовий задовольнити фінансові апетити знаменитого футболіста.

Раніше повідомлялося, що катарський клуб запропонував Мессі контракт на мільярд євро