Неожиданный трансфер! Вместо Роналду в Турине ждут лучший бюст мирового футбола

Ванда Нара может перебраться в Турин из Парижа / Фото: Instagram
Криштиану Роналду не вписывается в стратегию развития нового тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри и летом покинет клуб. 36-летний португалец перейдет в ПСЖ либо МЮ, сообщает Gazzetta dello Sport.
При этом трансфер Роналду будет не совсем обычным. Многократного обладателя "Золотого мяча" обменяют. Рассматриваются два варианта.
Первый – Ювентус обменяет Криштиану на форварда ПСЖ Мауро Икарди, женой которого является обладательница самого эффектного бюста мирового футбола Ванда Нара.
Мауро Икарди и его жена Ванда / Фото: Instagram
В таком случае Роналду может стать заменой в ПСЖ для Килиана Мбаппе, который не спешит продлевать с клубом контракт, истекающий уже через год.
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Вариант №2 для Криштиану – Ювентус отдает его в МЮ, а вместо него получает от манкунианцев Поля Погба. Но в этом случае туринский клуб будет вынужден кое-что доплатить МЮ, а самому Роналду придется пойти на понижение зарплаты.
Впрочем, продолжить карьеру Криштиану может не в МЮ и не в ПСЖ. Недавно сестра нападающего намекнула, что Роналду вернется в Спортинг – девушка сфотографировалась в зелено-белой футболке первой команды в карьере португальца.
Как подтверждение того, что Роналду планирует побег из Турина, публика расценила тот факт, что на днях его автопарк под покровом ночи уехал из Италии.
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