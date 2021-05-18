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Сестра Роналду намекнула на будущий клуб брата: акцент на фото

Александр Трикиша Александр Трикиша
18 мая, 19:37
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Слухи все больше связывают Криштиану Роналду с его родным Спортингом. Вот и его сестра решила подлить масла в огонь и сфотографировалась в зелено-белой футболке
Сестра Криштиану Роналду знает, где продолжит карьеру португалец
Сестра Криштиану Роналду знает, где продолжит карьеру португалец / Фото: Instagram

Сестра знаменитого нападающего Криштиану Роналду Катя Авейру намекнула на клуб, где продолжит карьеру ее брат. Как мы уже писали ранее, португалец близок к возвращению в Спортинг, где он начинал карьеру.

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Родственница звезды Ювентуса опубликовала в Instagram фото в зелено-белой футболке Спортинга, как бы подтверждая слухи, несмотря на то, что в комментарии под снимком она всего лишь поздравляет клуб с завоеванием золотых медалей чемпионата Португалии и признается в любви клубу "сколько себя помнит".

В тренде

Неслучайность появления фото в зелено-белой футболке именно сейчас еще и в том, что на странице Кати нет ни одной фотографии с символикой Спортинга, хотя она часто фотографировалась в футболке сборной Португалии, также на ее странице можно найти снимки с майкой Ювентуса.

Ранее мы писали, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду забил гол в матче чемпионата Италии против Интера и довел счет своих голов в профессиональной карьере до 777!

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