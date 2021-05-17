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Роналду планирует побег из Турина. Его автопарк уже уехал под покровом ночи

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
17 мая, 16:36
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Звездного португальского футболиста ждут в лиссабонском Спортинге. Криштиану дал новый повод для разговоров, отправив свои машины из Италии на родину

В этом году Криштиану Роналду исполнилось 36 лет, но он остается в центре внимания. В последнее время все чаще говорят, что он может покинуть Ювентус раньше 2022 года, как обусловлено контрактом. Недавно Роналду удивил своими планами и Ювентус, и Реал. Сегодня в СМИ появилась информация, что пятикратный обладатель "Золотого мяча", известный любовью к машинам, отправил свои авто из Турина.

На видео показано, как автопарк звезды грузят в фуры, которые принадлежат компании перевозок. А расположена она в столице Португалии. Журналисты сразу же задались вопросом: "Что же это означает?"

Есть вероятность, что уже этим летом КриРо переберется в Лиссабон. Даже его мама сказала, что постарается убедить парня вернуться на родину. Почему бы и нет, но пока неясно, когда же это произойдет. Если Ювентусу действительно трудно тянуть высокую зарплату форварда (около 30 млн евро), то он может его отпустить и после окончания сезона 2020/2021. Вот только захочет ли сам футболист отказываться от такого солидного "бонуса" в ближайший год.

Ранее Роналду ради покупки новой машины прогулял тренировку Ювентуса.

Смотрите обзор матча Ювентус – Интер:

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