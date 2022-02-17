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Ненавижу всех, ненавижу этот спорт: российская фигуристка устроила истерику в Пекине

Александр Трикиша
17 февраля, 22:26
Допинговый скандал вокруг россиянки Камилы Валиевой и последующие результаты в фигурном катании на Олимпиаде-2022 обнажили серьезно проблему в спорте – Россия эксплуатирует детей ради своих амбиций

Трусова сорвалась после выступления на Олимпиаде-2022 / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российские тренеры напичкали 15-летнюю Валиеву допингом, а ведь помимо нее РФ в Пекине представляли 17-летние Анна Щербакова и Александра Трусова.

Поэтому неудивительно, что после неудачи у них не выдерживают нервы. После завершения соревнований в одиночном катании, где Щербакова взяла золото, а Трусова серебро, у последней случилась настоящая истерика.

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Трусову пыталась успокоить тренер Этери Тутберидзе, но спортсменка отбилась от наставницы.

"Ненавижу всех, я ненавижу этот спорт!", – выкрикнула Трусова, а потом обратилась к Тутберидзе: "Не надо! Вы все знали! Все знали".

На другом видео девушка резко ответила журналисту, который попытался взять у нее комментарий.

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"Ненавижу всех. Ненавижу. Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни. Никогда, я ненавижу этот спорт. Ненавижу ее, ненавижу все это.

Никогда больше не выйду на лед. Никогда. Я ненавижу. Это невозможно, так нельзя. Так нельзя.

У всех есть золотая медаль, у всех. А у меня нет. Ненавижу, ненавижу, я ненавижу. Больше никогда", – сказала Трусова.

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