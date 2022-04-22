Не трогайте, то на 9 мая! Жена Усика показала свою мечту

Крымчанка Катерина Усик против моста с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня
Уже второй месяц Украина героически противостоит российским войскам. Ходят слухи, что Путину нужна большая победа к 9 мая.
А вот супруга Александра Усика, ранее выступавшая за создание женской армии в Украине, рассказала о своих майских мечтах.
Екатерина в соцсетях перепостила картинку с Крымским мостом и надписью "Не трогать! Это на 9 мая". И от себя добавила:
"Я не знаю, что будет дальше, но моя мечта на 9 мая именно такая! Все будет Украина".
Тут идет отсыл на слова секретарь СНБО Алексея Данилова, который заявил, что при первой возможности Украина ударит по Крымскому мосту.
Что еще рассказывала Екатерина Усик
- Девушка объяснила, почему Александр не мог назвать "Чей Крым". Якобы, семья находилась под угрозой физической расправы.
- С помощью фотожаб высмеяла предложение Филиппа Киркорова помочь Медведчуку.
- Рассказала, что следующим попадет под запрет в России.
- Сообщила, когда Василий Ломаченко проведет следующий бой.
- И показала, как выглядит истинное лицо российского оккупанта.