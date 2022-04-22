Не трогайте, то на 9 мая! Жена Усика показала свою мечту

Крымчанка Катерина Усик против моста с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже второй месяц Украина героически противостоит российским войскам. Ходят слухи, что Путину нужна большая победа к 9 мая.

А вот супруга Александра Усика, ранее выступавшая за создание женской армии в Украине, рассказала о своих майских мечтах.

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Екатерина в соцсетях перепостила картинку с Крымским мостом и надписью "Не трогать! Это на 9 мая". И от себя добавила:

"Я не знаю, что будет дальше, но моя мечта на 9 мая именно такая! Все будет Украина".

Тут идет отсыл на слова секретарь СНБО Алексея Данилова, который заявил, что при первой возможности Украина ударит по Крымскому мосту.

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