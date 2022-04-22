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Не чіпайте, то на 9 травня! Дружина Усика показала свою мрію

Андрій Трофімов
22 квітня, 15:39
Дружина чемпіона світу з боксу Катерина Усик тонко натякнула в соцмережах про свою мрію – знищення Кримського мосту

Крамчанка Катерина Усик проти мосту з Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже другий місяць Україна героїчно протистоїть російським військам. Ходять чутки, що Путіну потрібна велика перемога на 9 травня.

А ось дружина Олександра Усика, яка раніше виступала за створення жіночої армії в Україні, розповіла про свої травневі мрії

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Катерина у соцмережах перепостила картинку з Кримським мостом та написом "Не чіпати! То на 9 травня". І від себе додала:

"Я не знаю, що буде далі, але моя мрія на 9 травня саме така! Все буде Україна".

Тут іде посилання на слова секретар РНБО Олексія Данілова, який заявив, що за першої нагоди Україна вдарить по Кримському мосту.

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