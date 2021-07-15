Не попал по Кличко ни разу! Как россиянин Гассиев опозорился в лагере украинца

Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев оценил перспективы Мурата Гассиева в супертяжелом весе и вспомнил, как он плохо работал во время спарринга в Майами

Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Бывший тренер легенды супертяжелого веса Владимира Кличко Сергей Городничев вспомнил, что как боксер отказался от спаррингов с российским крузером Муратом Гассиевым. Городничев на тот момент отвечал в лагере украинского боксера за работу со спарринг-партнерами, а Владимир как раз готовился к бою с Брайантом Дженнингсом в 2015 году.

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"Что я скажу насчет перехода Гассиева и Бриедиса в супертяжелый вес? Там больше денег, потому что крузеры в Америке не катят. Мы были в Майами, когда Владимир Кличко боксировал с Брайантом Дженнингсом. Был сбор, приехал Гассиев на спарринг-сессию к Владимиру. Становится с ним работать – и за два раунда не попал ни одного удара. Ребята, ни одного! Они сели с тренером в машину и улетели назад", – рассказал Городничев на своем YouTube-канале

Городничев и Кличко / Фото: Instagram

"Понимаете, как разница между Володей и Гассиевым? Он ни разу не попал. Я подумал, зачем он туда приехал? Так же будет здесь. С кем они будут боксировать? Я не против, пусть переходят. Однако пусть еще дойдут до этого уровня"

В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика / Фото: Getty Images

Напомним, что в ноябре 2020 года Гассиев вернулся на ринг после поражения украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской Суперсерии в 2018 году. Россиянин перешел в супертяжелый вес и в дебютном поединке в новом дивизионе уже в первом раунде нокаутировал албанца Нури Сефери.

Ранее мы сообщали, что Кличко поможет Усику подготовиться к Джошуа.