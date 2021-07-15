Не влучив по Кличку жодного разу! Як росіянин Гассієв зганьбився в таборі українця

Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городничев оцінив перспективи Мурата Гассієва в суперважкій вазі і згадав, як він погано працював під час спарингу в Майамі

Володимир Кличко / Фото: Getty Images

Колишній тренер легенди суперважкої ваги Володимира Кличка Сергій Городничев згадав, що як боксер відмовився від спарингів з російським крузером Муратом Гассієвим. Городничев на той момент відповідав в таборі українського бійця за роботу зі спаринг-партнерами, а Володимир якраз готувався до поєдинку з Браянтом Дженнінгсом 2015 року.

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"Що я скажу щодо переходу Гассієва і Брієдіса у суперважку вагу? Там більше грошей, тому що крузери в Америці не котять. Ми були в Маямі, коли Володимир Кличко боксував з Браянтом Дженнінгсом. Був збір, приїхав Гассієв на спаринг-сесію до Володимира. Стає з ним працювати – і за два раунди не влучив жодного разу. Хлопці, жодного! Вони сіли з тренером в машину і полетіли назад", – розповів Городничев на своєму YouTube-каналі.

Городничев і Кличко / Фото: Instagram

"Розумієте, як різниця між Володею і Гассієвим? Він ні разу не пвлучив. Я подумав, навіщо він туди приїхав? Так само буде й тут. З ким вони боксуватимуть? Я не проти, хай переходять. Однак нехай ще дійдуть до цього рівня".

2018-го Гассієву добряче дісталося від Усика / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що в листопаді 2020 року Гассієв повернувся на ринг після поразки українцю Олександру Усику в фіналі Всесвітньої боксерської Суперсеріі 2018 року. Росіянин перейшов у суперважку вагу і в дебютному поєдинку в новому дивізіоні вже в першому раунді нокаутував албанця Нурі Сефера.

Раніше ми повідомляли, що Кличко допоможе Усику підготуватися до Джошуа.