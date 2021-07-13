Кличко допоможе Усику підготуватися до Джошуа, а бій пройде при 67 000 глядачів

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк повідомив, що колишній багаторічний чемпіон Королівського дивізіону Володимир Кличко поділиться досвідом з українським претендентом на титули

Встреча Владимира Кличко и Александра Усика / Фото: Instagram

Олександр Красюк, який є промоутером українського супертяжа Олександра Усика, розповів, чи збирається Володимир Кличко допомагати кримчанину в підготовці до бою з Ентоні Джошуа. Раніше Усик кардинально змінив імідж.

"Володимир Кличко однозначно поділиться своїм досвідом з Олександром перед боєм з Джошуа. Я в цьому впевнений", – сказав Красюк Luckypunch.net

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Поєдинок Олександра Усика з чемпіоном світу в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа, за словами промоутера Едді Хірна, повинен відбутися 25 вересня на стадіоні Тоттенгема в Лондоні. Хоча контракт на бій все ще не підписаний. А Красюк запевнив, що арена буде заповнена:

Олександр Красюк та Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

"Поєдинок планується з повним стадіоном. 67 тисяч. Справа в тому, що Усик – Джошуа – це історичний масштаб. Друга поразка Джошуа увійде до історії спорту Великобританії і взагалі світового боксу. Що стосується умов в Великобританії, то 19 липня пом'якшуються умови в'їзду, поліпшуються умови перебування в країні"

Між іншим Усик продовжує набирати вагу, і не тільки м'язову. Напередодні боксер показав свою космічну порцію плову, дивлячись на яку, виникає побоювання, як би він взагалі в сумо не перейшов.