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Ломаченко – поламаний автомобіль: колишній тренер Кличка зробив скандальну заяву

Олена Павлова Олена Павлова
15 липня, 12:41
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Український фахівець Сергій Городничев вважає, що Василю Ломаченку було нескладно перемогти першорозрядника Масаесі Накатані і ніякого повернення не було
Василь Ломаченко повернувся в ринг в червні
Василь Ломаченко повернувся в ринг в червні / Фото: Instagram

Колишній тренер легенди суперважкої ваги Володимира Кличка Сергій Городничев поділився своєю думкою про ексчемпіона у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. У своєму останньому бою 27 липня Ломаченко виграв у японця Накатані технічним нокаутом.

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"Характер у Ломи "газ не скину" – це точно. Але вже все, поламаний автомобіль. Ну, скільки тато буде їздити на цьому несправному автомобілі?", – розповів Городничев на своєму YouTube-каналі

Василь Ломаченко не залишив шансів Масаесі Накатані
Василь Ломаченко не залишив шансів Масаесі Накатані / Фото: Top Rank Instagram

"Ви думали, що Накатані виграє у Васі через те, що він боксував з Теофімо Лопесом? Це маячня. Ви повинні це розуміти. Рівень інший. А у нас все: "Вася виграв, повернувся". Куди він повернувся? Якби він у Лопеса виграв, питань би не було. А так Накатані – першорозрядник, від сили КМС"

Нагадаємо, що всього на рахунку Ломаченка в професійному боксі 17 поєдинків, в яких він здобув 15 перемог (в тому числі 11 нокаутом) і зазнав дві поразки.

Раніше Редкач викликав Ломаченка в ринг і готує до бою Пакьяо. Скандальний український боксер навіть готовий понизитися в ваговій категорії, щоб зійтися зі співвітчизником.

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