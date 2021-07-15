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Ломаченко – поломанный автомобиль: бывший тренер Кличко сделал скандальное заявление

Елена Павлова Елена Павлова
15 июля, 12:41
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Украинский специалист Сергей Городничев считает, что Василию Ломаченко было несложно победить перворазрядника Масаеси Накатани и никакого возвращения не было
Василий Ломаченко вернулся в ринг в июне
Василий Ломаченко вернулся в ринг в июне / Фото: Instagram

Бывший тренер легенды супертяжелого веса Владимира Кличко Сергей Городничев поделился своим мнением об экс-чемпионе в трех весовых категориях Василии Ломаченко. В своем последнем бою 27 июля Ломаченко выиграл у японца Накатани техническим нокаутом.

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"Характер у Ломы "газ не сброшу" – это точно. Но уже все, поломанный автомобиль. Ну, сколько папа будет ездить на этом поломанном автомобиле?", – рассказал Городничев на своем YouTube-канале

Василий Ломаченко не оставил шансов Масаеси Накатани
Василий Ломаченко не оставил шансов Масаеси Накатани / Фото: Top Rank Instagram

"Вы думали, что Накатани выиграет у Васи из-за того, что он боксировал с Теофимо Лопесом? Это бред. Вы должны это понимать. Уровень другой. А у нас все: "Вася выиграл, вернулся". Куда он вернулся? Если бы он у Лопеса выиграл, вопросов бы не было. А так Накатани – перворазрядник, от силы КМС"

Напомним, что всего на счету Ломаченко в профессиональном боксе 17 поединков, в которых он одержал 15 побед (в том числе 11 нокаутом) и потерпел два поражения.

Ранее Редкач вызвал Ломаченко в ринг и готовит к бою Пакьяо. Скандальный украинский боксер даже готов понизиться в весовой категории, чтобы сойтись с соотечественником.

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