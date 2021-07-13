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Кличко поможет Усику подготовиться к Джошуа, а бой пройдет при 67 000 зрителей

Елена Павлова Елена Павлова
13 июля, 12:29
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Промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что бывший многолетний чемпион Королевского дивизиона Владимир Кличко поделится опытом с украинским претендентом на титулы
Встреча Владимира Кличко и Александра Усика
Встреча Владимира Кличко и Александра Усика / Фото: Instagram

Александр Красюк, который является промоутером украинского супертяжа Александра Усика, рассказал, собирается ли Владимир Кличко помогать крымчанину в подготовке к бою с Энтони Джошуа. Ранее Усик кардинально сменил имидж.

"Владимир Кличко однозначно поделится своим опытом с Александром перед боем с Джошуа. Я в этом уверен", – сказал Красюк Luckypunch.net

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Поединок Александра Усика с чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа, по словам промоутера Эдди Хирна, должен состояться 25 сентября на стадионе Тоттенхэма в Лондоне. Хотя контракт на бой все еще не подписан. А Красюк заверил, что арена будет заполнена:

Александр Красюк и Александр Усик
Александр Красюк и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

"Поединок планируется с полным стадионом. 67 тысяч. Дело в том, что Усик – Джошуа – это исторический масштаб. Второе поражение Джошуа войдет в историю спорта Великобритании и вообще мирового бокса. Что касается условий в Великобритании, то 19 июля смягчаются условия въезда, улучшаются условия пребывания в стране"

Между тем Усик продолжает набирать вес, и не только мышечный. Накануне боксер показал свою космическую порцию плова, глядя на которую, возникает опасение, как бы он вообще в сумо не перешел.

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