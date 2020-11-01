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Гассиев после двухлетней паузы вернулся на ринг. Экс-соперник Усика брутально нокаутировал албанца

1 ноября, 00:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Российский боксер долгое время восстанавливался от травмы, полученной в поединке с Усиком

Российский боксер Мурат Гассиев впервые вышел на ринг после поражения украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской Суперсерии в 2018 году. Гассиев перешел в супертяжелый вес и в дебютном поединке в новом дивизионе уже в первом раунде нокаутировал албанца Нури Сефери.

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Интересно, что у Гассиева трижды менялся соперник. Изначально он должен был драться с американцем Кевином Джонсоном, однако тот отказался от боя. Затем его оппонентом стал Сефер Сефери, однако незадолго до поединка он ушел на карантин. И только с третьей попытки удалось провести бой.

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Напомним, что сегодня Александр Усик проведет второй бой в супертяжелом весе. Его соперником станет опытный британец Дерек Чисора. В случае победы украинец станет на шаг ближе к чемпионскому титулу. Онлайн Усик – Чисора есть на нашем сайте.

Где смотреть бой Усик – Чисора и когда начало

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бокс Мурат Гассиев

Источник: Сегодня|Спорт

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