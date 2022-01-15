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Не нужно! В России отреагировали на угрозу приезда Шевы в Москву

Андрей Трофимов
15 января, 23:36
В марте сборная Польши сыграет в Москве с россиянами матч плей-офф за выход на ЧМ-2022. Мостовой не хотел бы, чтобы поляков к этой игре готовил Шевченко

Шевченко и Мостовой / Фото: Getty Images, Instagram

Сразу после отставки с поста главного тренера Дженоа Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.

Переговоры уже идут.

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Если это случится, именно под руководством Шевченко поляки сыграют 24 марта на московских "Лужниках" с россиянами первый матч плей-офф за выход на ЧМ-2022 – победителя этой пары 29 марта будет ждать лучший в противостоянии Швеция – Чехия.

Что интересно, в России уже успели заявить, что Шеве не стоит становиться тренером сборной Польши.

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Боятся?

По словам экс-полузащитника сборной РФ Александра Мостового, такой совет Шеве он дает из самых добрых побуждений.

"Назначение может состояться всего на одну игру. Проигрываешь стыки – и все", – предупреждает Шеву Мостовой в комментарии Чемпионату.

"Удивлюсь, если Шевченко возглавит сборную Польши. Да, он один из кандидатов, но там два или три тренера уже отказались. И все это гласно, а негласно, наверное, еще больше".

"Мое мнение: на данный момент в Польшу идти не нужно. Я бы не советовал. Если поляки пройдут на чемпионат мира – это уже другое дело", – добавил Мостовой.

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Напомним, информация о возможном назначении Шевченко главным тренером сборной Польши появилась 10 дней назад.

Однако тогда глава польского футбола Цезарий Кулеша заявил: "Шевченко – интересный тренер, но у него контракт с Дженоа".

Однако теперь Шева уже свободен, так что, похоже, ничто не мешает ему стать наставником лучшего нападающего мирового футбола поляка Роберта Левандовски.

Левандовски и Шевченко. Фото Reuters/AFP

Что интересно, ранее и украинский эксперт Олег Федорчук посоветовал Шевченко отказаться от предложения поляков, сказав:

"После неудачи в Дженоа Шевченко точно не следует возглавлять кризисную команду, да еще и накануне ее самых решающих игр. Ему нужно сделать паузу на год-два, а потом поработать определенный период без давления", – заявил Федорчук в комментарии FanDay.

Смотрите, как Шева забил России на "Лужниках" в 1999-м