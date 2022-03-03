Не испугалась Лукашенко! Белорусская спортсменка призвала остановить войну

Виктория Азаренка против войны / Фото: Коллаж: Сегодня
Лучшая теннисистка в истории Беларуси Виктория Азаренка одна из немногих представителей своей страны, кто не побоялся открыто высказаться против войны в Украине.
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Азаренка опубликовала пост в Instagram.
"Я глубоко разочарована действиями, которые за последние несколько дней произошли против Украины. Грустно видеть, сколько невинных людей страдает от такого насилия.
С раннего детства я всегда видела, как дружелюбно украинский и белорусский народы относятся друг к другу, всегда поддерживающие друг друга. Трудно наблюдать это насильственное разделение, которое происходит в настоящее время, вместо того, чтобы поддерживать и находить сострадание друг к другу.
Мое сердце с каждым, кто прямо или косвенно пострадал и страдает от этой войны, которая причиняет боль и страдания многим. Я надеюсь и желаю мира и скорейшего прекращения войны", – написала теннисистка.
Виктория Азаренка – экс-первая ракетка мира в одиночном разряде. Олимпийская чемпионка 2012 года в миксте с Максимом Мирным, бронзовый призер в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в миксте; победительница 30 турниров WTA.
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