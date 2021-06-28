Не играли с Украиной, а уже думают про Англию: что лидер Швеции говорил о команде Шевы

Шведский защитник английского Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф считает украинскую команду опытной и предвидит тяжелый матч, но уже строит планы на четвертьфинал

Виктор Линделеф в матче против Испании / Фото: Reuters

Защитник сборной Швеции и английского Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф рассказал о своих ожиданиях от матча 1/8-й Евро-2020 со сборной Украины. 29 июня в Глазго "сине-желтые" сыграют со Швецией, которая выиграла свою группу и вообще ни разу не уступила в 2021 году. Ранее Шапаренко рассказал, как Украина будет играть в 1/8 Евро-2020.

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"Я видел матч украинцев с Голландией, и в том матче они были очень хороши и результативны в атаке. Это очень хорошая и опытная команда, которая показала качественный футбол. Знаем, что будет тяжелый матч. Всегда хотим побеждать, но Украина усложнит нам задачу. Если выиграем и выйдем в 1/4 финала, можем встретиться с Англией. Это был бы веселый матч, мы ведь уже играли на ЧМ", – цитирует Линделефа Expressen

Отметим, что сборная Украины уже прилетела в Глазго, убежав в Шотландию от гроз Бухареста.

Ранее Андрей Шевченко рассказал о бонусе сборной на Евро-2020.

Отметим, что победитель вторничного матча Украина – Швеция в 1/4 финала Евро встретится с победителем пары Англия – Германия.

Смотрите дневник сборной Украины на Евро