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Хорватия --
Испания --
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Франция --
Швейцария --
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Англия --
Германия --
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Сборная Украины убежала в Глазго от грозы в Бухаресте и наметила планы перед Швецией

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
28 июня, 15:17
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Украинские футболисты прилетели в Шотландию в понедельник. Вечером они дадут пресс-конференцию и потренируются на поле будущего сражения Евро-2020
Сборная Украины совершила перелет
Сборная Украины совершила перелет / Фото: УАФ

Уже завтра наша сборная сыграет в 1/8 финала чемпионата Европы против шведов. В понедельник же украинцы совершили перелет из Бухареста в Глазго. В румынской столице сегодня +30 °С, а во второй половине дня ожидают дождь с грозой. А вот Шотландия встретила подопечных Андрея Шевченко приятной солнечной погодой с комфортной температурой +20 °С.

На нашем сайте идет онлайн Хорватия – Испания.

Информацию о том, что наши добрались на место будущего поединка, опубликовал официальный сайт УАФ.

Читайте также: Как Украина играла против Швеции – перестрелка Шевы и Ибрагимовича и другие дуэли.

Наша делегация наметила пресс-конференцию на 19:45 по киевскому времени (17:45 – по местному). Вместе с Андреем Шевченко общаться с журналистами придет полузащитник Тараса Степаненко. В 18:30 по времени Глазго украинцы начнут тренировку на поле стадиона "Хемпден-Парк".

Накануне Шевченко ошарашил заявлением о матче Швеция – Польша.

Интересно, что во время матча двух "сине-желтых" команд синоптики прогнозируют дождь. Правда, ранее нашим обещали грозу во время игры в Бухаресте – увидим, как точен прогноз в этот раз.

Смотрите, как шведы вырвали победу у поляков и вышли на украинцев в плей-офф:

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И
Г
О
1
Италия
3
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9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
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2
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Понедельник, 28 июня
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