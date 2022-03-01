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Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Не дайте этим людям умереть! Эмоциональное обращение экс-тренера Шахтера

Любомир Луканюк
1 марта, 16:33
Паулу Фонсека уверен, что Европейский Союз должен прилагать еще больше усилий, чтобы остановить войну в Украине

Тренер "Ромы" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Бывшего тренера Шахтера Паулу Фонсеку война застала в Украине. Но благодаря португальскому посольству он сумел вернуться на родину.

"Люди в Украине страдают, но они борются за свою Родину. У нас много друзей, которые записались на защиту Украины. Мы знаем, что у них все хорошо, но они на передовой.

Португалия и Европейский Союз приложили усилия, чтобы помочь Украине. Но я чувствую, что можно еще что-то сделать, иначе мы позволим этим людям умереть", – цитирует Фонсеку sport.ua.

Памятная футболка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, на международных соревнованиях не должно быть слов "Россия" и "Беларусь", представители этих стран могут быть допущены только в нейтральном статусе. Это лишь малая расплата за то горе, которое принесли эти имперские обломки в нашу Украину.

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