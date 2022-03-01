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Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
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Не дайте цим людям померти! Емоційне звернення екстренера Шахтаря

Любомир Луканюк
1 березня, 16:33
Паулу Фонсека впевнений, що Європейський Союз має докладати ще більше зусиль, щоб зупинити війну в Україні

Тренер "Роми" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Колишнього тренера Шахтаря Паулу Фонсеку війна застала в Україні. Але завдяки португальському посольству він зумів повернутись на батьківщину.

"Люди в Україні страждають, але вони борються за свою Батьківщину. Ми маємо багато друзів, які записалися на захист України. Ми знаємо, що у них все добре, але вони на передовій.

Португалія та Європейський Союз доклали зусиль, щоб допомогти Україні. Але я відчуваю, що ще можна щось зробити, інакше ми дозволимо цим людям померти", – цитує Фонсеку sport.ua.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Нагадаємо, на міжнародних змаганнях не повинно бути слів "Росія" та "Білорусь", представники цих країн можуть бути допущені лише у нейтральному статусі. Це лише мала розплата за те горе, яке принесли ці імперські уламки до нашої України.

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