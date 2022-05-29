Не дать себя одурачить. В Шотландии отметили сильные стороны Украины

Стив Кларк на тренировке сборной Шотландии / Фото: REUTERS

Несколько дней осталось до стыкового матча ЧМ-2022. 1 июня в Глазго Украина сыграет против Шотландии. И судя по словам главного тренера шотландцев Стива Кларка, он опасается украинцев. Кстати, наша команда усилилась чемпионом Бельгии.

"Нам нужно не дать себя одурачить. Возможно, вы не знаете имен или не знаете уровень украинского футбола, но в сборной Украины собраны игроки высшего класса. Они играют, чтобы побеждать. В позитивный футбол.

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Украинцы хороши в обеих фазах игры. Очень хороши в атаке, и когда они теряют мяч, то очень быстро возвращают его. Это хорошая с технической точки зрения команда. У Украины есть две системы игры. Они могут играть с тремя защитниками или использовать четырех защитников. Я не совсем уверен, как они начнут играть против нас, но они также не будут уверены, как мы начнем этот матч", – цитирует Кларка sport.ua.

Шотландцы надеются на мощную поддержку болельщиков в матче с Украиной.

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Ранее Андрей Пятов рассказал о подготовке к матчу плей-офф ЧМ-2022. Футболисты провели двусторонний спарринг, смоделировав игру против Шотландии.