1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
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Не дати себе обдурити. У Шотландії відзначили сильні сторони України

Олексій Андрейцев
29 травня, 16:29
Наставник шотландців Стів Кларк вважає, що суперник по плей-офф ЧС-2022 збірна України грає у позитивний футбол

Стів Кларк на тренуванні збірної Шотландії

Декілька днів залишилося до стикового матчу ЧС-2022. 1 червня у Глазго Україна зіграє проти Шотландії. І, судячи зі слів головного тренера шотландців Стіва Кларка, він побоюється українців. До речі, наша команда посилилася чемпіоном Бельгії.

"Нам потрібно не дати себе обдурити. Можливо, ви не знаєте імен або не знаєте рівень українського футболу, але у збірній України зібрані гравці найвищого класу. Вони грають, щоб перемагати. У позитивний футбол.

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Українці гарні в обох фазах гри. Дуже хороші в атаці і коли вони втрачають м'яч, то дуже швидко повертають його. Це хороша з технічного погляду команда.

Україна має дві системи гри. Вони можуть грати з трьома захисниками або використовувати чотирьох захисників. Я не зовсім впевнений, як вони почнуть грати проти нас, але вони також не будуть упевнені, як ми розпочнемо цей матч", – цитує Кларка sport.ua.

Шотландці сподіваються на потужну підтримку уболівальників у матчі з Україною.

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Раніше Андрій Пятов розповів про підготовку до матчу плей-офф ЧС-2022. Футболісти провели двосторонній спаринг, змоделювавши гру проти Шотландії.