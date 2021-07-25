Не было бы медали! Рейзлин рассказал, какими словами отец спас для него "бронзу"

После поражения в полуфинале Игр в Токио украинский шпажист Игорь Рейзлин был в отчаянии, но отец-тренер снял с него напряжение и тем самым помог заполучить бронзовую награду

Игорь Рейзлин и его отец / Фото: Reuters, Facebook

У сборной Украины на Олимпиаде в Токио уже две медали. После дзюдоистки Дарьи Белодед еще одну "бронзу" в копилку нашей страны положил шпажист Игорь Рейзлин, "заколовший" в битве за третье место итальянца Андреа Сантарелли

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Однако уже после завоевания "бронзы" 37-летний Игорь Рейзлин заявил, что этой медали не было бы, если бы после полуфинального поражения от француза Ромена Каннона не подобрал правильные слова его отец и тренер Дмитрий Рейзлин.

"Фехтовал я сегодня достаточно посредственно и то, что удалось взять медаль – слава Богу. Я сильно расстроился после поражения в полуфинале, пришлось себя ломать, чтобы не впасть в отчаяние: "Все, я проиграл полуфинал и сейчас бой за "бронзу" проиграю, и четвертое место займу"

"Отец меня настраивал так, что в любом случае выступление хорошее, конечно, медаль хочется, но, мол, даже если ты проиграешь – винить тебя не за что"

"После этого я немного отпустил себя и более-менее пошло фехтование", – приводит слова Игоря Рейзлина Суспільне

Игорь Рейзлин с "бронзой" Олимпиады в Токио / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что россияне позавидуют премиям украинцев на Олимпиаде. Дзюдоистка Дарья Белодед и фехтовальщик Игорь Рейзлин, добывшие по бронзовой награде на Играх-2020 в Токио, получат от Украины такие же вознаграждения, какие в РФ предусмотрены за "золото".

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