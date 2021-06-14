"Настроение – г##но. Миколенко, спи спокойно": Милевский о поражении Украины

После 2:3 от Нидерландов Милевский выразил сожаление по поводу упущенной ничьей, посочувствовал Миколенко, но сказал, что ничего страшного не случилось

Артем Милевский и Виталий Миколенко / Фото: Сегодня|Спорт, Instagram

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский эмоционально прокомментировал поражение "сине-желтых" в стартовом для себя матче Евро-2020 с Нидерландами 2:3.

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"Я очень рад за Ярмоленко, в первую очередь"

"Но понятно, что настроение – г##но. Вытащить такую игру и в конце пропустить..."

"Я знаю это чувство, когда ты отыгрываешься, но в конце пропускаешь еще один гол"

"Миколенко – спи спокойно. Сегодня тяжко было человеку"

"Главное – восстановление, ничего страшного не случилось", – резюмировал Артем Милевский свой спич в эфире программы Великий футбол

Напомним, сборная Украины выдала невероятный камбэк в матче против Нидерландов в Амстердаме, отыгравшись с 0:2, но все же пропустила гол в концовке встречи и потерпела поражение 2:3.

Отметим, что во втором туре Евро-2020, 17 июня, Украина сыграет с Северной Македонией в Бухаресте, а Нидерланды примут в Амстердаме Австрию.

Ранее в нашей группе Австрия обыграла Северную Македонию 3:1.

В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.