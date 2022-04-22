Наши защитники выкованы из стали! Украинский "нацист" сделал подарок ВСУ

Зозуля передал ВСУ два бронеавтомобиля / Фото: Коллаж: Сегодня
Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля несколько раз подвергался критике и обвинениям в нацизме со стороны испанских болельщиков. Это даже мешало футболисту некоторое время найти команду.
Но своими действиями и поступками Зозуля опровергает все возможные обвинения в свой адрес. Украинский игрок, который продолжает выступать в Испании уже неоднократно помогал родной стране.
Новый подарок Зозуля вместе с благотворительными фондами организовали для нужд армии. Футболист посодействовал отправке в Украину двух бронированных автомобилей для ВСУ.
Об этом Зозуля поделился на своей странице в Facebook. Игрок верит в силу и дух украинских воинов:
"Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им не будет лишней. Сегодня отправили в Украину 2 бронированных авто, традиционно, упакованных разными полезными и важными принадлежностями. Вот такие Пасхальные подарочки для наших Героев", так красноречиво Роман Зозуля охарактеризовал украинскую армию.
Напомним, что за помощь украинской армии Роман Зозуля удостоен ордена "За заслуги ІІІ степени", который получил от Зеленского.
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