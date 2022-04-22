Наші захисники виковані зі сталі! Український "нацист" зробив подарунок ЗСУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ексфорвард збірної України Роман Зозуля кілька разів піддавався критиці та звинуваченням у нацизмі з боку іспанських уболівальників. Це навіть заважало футболістові якийсь час знайти команду.

Але своїми діями та вчинками Зозуля спростовує усі можливі звинувачення на свою адресу. Український гравець, який продовжує виступати в Іспанії, неодноразово допомагав рідній країні.

Реклама

/ Фото: Facebook Роман Зозуля

Новий подарунок Зозуля разом із благодійними фондами організували для потреб армії. Футболіст допоміг відправити в Україну два броньовані автомобілі для ЗСУ.

/ Фото: Facebook Роман Зозуля

Реклама

Про це Зозуля поділився на своїй сторінці у Facebook. Гравець вірить у силу та дух українських воїнів:

" Наші захисники, звичайно, виковані зі сталі, але додаткова броня їм не буде зайвою. Сьогодні відправили в Україну 2 броньовані авто, традиційно, упаковані різним корисним і важливим приладдям. Ось такі Великодні подарунки для наших Героїв", – так промовисто Роман Зозуля охарактеризував українську армію.

/ Фото: Facebook Роман Зозуля

Нагадаємо, що за допомогу українській армії Роман Зозуля удостоєний ордена "За заслуги ІІІ ступеня", який одержав від Володимира Зеленського.

Реклама

Леонід Кучук: "Війна – це геноцид українського народу" / Фото: Рух Львів

Категоричну заяву зробив білоруський тренер львівського Руху . Леонід Кучук має намір прожити життя в нашій країні і не хоче повертатися на батьківщину.